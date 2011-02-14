-RUSYA'DA İNTİHAR SALDIRISI MOHAÇKALE (A.A) - 14.02.2011 - Rusya'nın Kafkasya bölgesindeki Dağıstan Cumhuriyeti'nde bir kadın intihar eylemcisinin üzerindeki bombaları patlatması sonucu 1 asker öldü, 6 kişi yaralandı. Polisin açıklamasına göre, Gubden adlı yerleşim biriminde bugün bir polis karakoluna girmeye çalışan kadın, binayı korumakla görevli askerlerce durduruldu ve bu sırada patlama meydana geldi. Öte yandan Dağıstan'ın başkenti Mohaçkale'de de bir militanın polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda öldürüldüğü kaydedildi.