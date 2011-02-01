Rusya'da iktidara karşı 'özgürlük' sesleri yükseldi

T24

Başkent Moskova'daki Triumph Meydanı'nda bu akşam saatlerinde bir araya gelen yaklaşık 600 gösterici, "Özgürlük, özgürlük" şeklinde sloganlar atarken, polis metrodan çıkıp protestoculara katılmak isteyen onlarca kişiyi gözaltına aldı.Rusya'da muhalifler ve insan hakları savunucuları Rus Anayasası'nın 31. maddesinde toplantı özgürlüğüne vurguda bulunmak için 31 gün olan her ayın son gününde Triumph Meydanı'nda toplanıyor.Yılbaşından önce gözaltına alınan ve 15 gün cezaevinde kalan muhalif liderlerden Boris Nemstsov da Moskova'daki protesto gösterisine katılarak, Başbakan Vladimir Putin'in döneminin sona ermesini istedi.Göstericiler, polisin dün düzenlediği baskınlarda bugünkü gösteriyi engellemek için 11 kişiyi gözaltına aldığını ileri sürerken, Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Kommersant'a konuşan adı açıklanmayan bir polis yetkilisi, dünkü gözaltıların ve aramaların aralık ayında Kızılmeydan'daki ırkçı protesto gösterisiyle bağlantılı olduğunu söyledi.Polisin dün gözaltına aldığı kişiler sorguları tamamlandıktan sonra bu sabah serbest bırakıldılar. Gözaltına alınanlar arasında Kızılmeydan'daki gösteriye katılmakla suçlanan Belarus vatandaşı İgor Berezyuk'un da bulunduğu kaydedildi.Öte yandan St. Petersburg kentinde yapılan protesto gösterisine katılanlar, "İfade ve toplantı özgürlüğü istiyoruz. Sansüre son verilmesi istiyoruz" şeklinde sloganlar atarken, polisin 60 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.