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Dünya

Rusya'da helikopter faciası: 15 ölü

Rusya'nın özerk Yakutistan Cumhuriyeti'nde bu sabah meydana gelen helikopter kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü

02 Temmuz 2013 11:52

Yakutistan'ın Ust-Yanskiy bölgesinde içerisinde üç görevlinin de toplam 25 kişinin olduğu Mi-8 tipi bir helikopter havalandıktan 50 kilometre sonra düştü. Rus Polyarnye Avialinii Havayolları’na ait olduğu bildirilen ve Deputatsky köyünden, Ust-Yanskiy'e uçan helikopter, yerel saatle 10:40 civarında düştü. Pilotların son olarak kurdukları bağlantıda çok şiddetli türbülans nedeni ile kontrolü kaybettiklerini söyledikleri bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı iki arama-kurtarma helikopteri ve bir An-26 uçağı bölgeye sevk edildi.

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