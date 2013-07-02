Rusya'da helikopter faciası: 15 ölü

Yakutistan'ın Ust-Yanskiy bölgesinde içerisinde üç görevlinin de toplam 25 kişinin olduğu Mi-8 tipi bir helikopter havalandıktan 50 kilometre sonra düştü. Rus Polyarnye Avialinii Havayolları’na ait olduğu bildirilen ve Deputatsky köyünden, Ust-Yanskiy'e uçan helikopter, yerel saatle 10:40 civarında düştü. Pilotların son olarak kurdukları bağlantıda çok şiddetli türbülans nedeni ile kontrolü kaybettiklerini söyledikleri bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı iki arama-kurtarma helikopteri ve bir An-26 uçağı bölgeye sevk edildi.