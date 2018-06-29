Rusya'da havalimanında güvenlik alarmı

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havaalanı'nda güvenlik alarmı verildi.

Güvenlik güçleri bir kişinin yerde yattığını görünce, güvenlik gerekçesiyle havalimanının bir bölümünü kapattı.

Yerde yatan kişinin hayatta olduğunu tespit eden polis kelepçeleyerek, gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin üzerinde patlayıcı olduğunu iddia ettiği belirtildi.

Domodedovo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada güvenlik alarmının kaldırıldığı ve tehlike olmadığı açıklandı. Verilen güvenlik alarmından uçuşlar etkilenmedi.

Rusya'nın 11 kentinde Dünya Kupası maçları yapıldığı için ülkede güvenlik alarmı üst seviyede bulunuyor.