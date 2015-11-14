Rusya'da güvenlik önlemleri artırıldı

Rusya Terörle Mücadele Kurumu, Paris'teki saldırıların ardından artan tehdit nedeniyle Rusya genelinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığını açıkladı.

Sputniknew’in haberine göre, kurumdan yapılan açıklamada, "Devlet bünyesindeki yetkili makamlar, teröre karşı koruma sağlanması ve vatandaşların can güvenliğinin temin edilmesi için gerekli önlemleri alıyor. Yeni tehditler çerçevesinde tüm güvenlik sistemleri, üst düzey hazırlık seviyesine yükseltildi" ifadelerine yer verildi.

Rusya Terörle Mücadele Kurumu, Rusya halkına uluslararası terör örgütlerinin oluşturduğu yeni tehditler karşısında sorumlu davranma ve daha dikkatli olma çağrısı da yaptı.