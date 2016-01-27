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Dünya

Rusya’da grip salgını; 50 kişi hayatını kaybetti

Moskova ve Petersburg'da 300'ün üzerinde okulda eğitime ara verildi

27 Ocak 2016 22:18

Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, grip salgınının Rusya'nın 47 bölgesine yayıldığını ve 50 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hürriyet’in haberine göre Skvortsova, grip salgını ve üst solunum yolu enfeksiyonun nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, durumun kontrol altında olduğunu belirtti. 

Rusya Eğitim Bakanı Dmitriy Livanov Moskova ve Petersburg'da grip salgını nedeniyle 300'ün üzerinde okulda eğitime ara verildiğini açıkladı. 

Livanov, "Sayı sürekli değişiyor, 300-320 civarında. Okullar, bölgelerindeki grip salgını durumuna göre eğitime ara vermeye kendileri karar veriyor" dedi. 

Rusya Devlet Sıhhi ve Epidemiyoloji Hizmeti Moskova Ofisi, daha önce grip salgını uyarısında bulunmuştu. Kuruluştan yapılan açıklamada, Moskova'da grip salgını ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle çocuk bakım evi, yetimhane ve yetiştirme yurtlarının karantinaya alındığı bildirilmişti. Açıklamada okul, kreş ve çocukların çok bulunduğu kamu binalarının girişinde kuruluş çalışanlarının nöbet tutacağı ve salgının önüne geçmek için hastalık belirtileri olan çocukların evlerine gönderileceği kaydedilmişti.

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