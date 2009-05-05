Rusya'da ekonomik kriz gazetecileri vurdu

Rusya'da ekonomik kriz yüzünden, medya çalışanlarınIN yüzde 12 ila 15'inin işini kaybettiği bildirildi.



Kitle İletişimleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Jarov, Rus İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, "Geçen yıl aralık ayından beri medya çalışanlarının yüzde 12-15'i işini kaybetti. Bu dönemde medya çalışanlarının maaşlarında artış yapılmadığı da dikkati çekti" diye konuştu.



Bakanlığın medyada toplu işten çıkarmalar olmaması için sektörü yakından izlediğini ifade eden Jarov, ancak bu aşamada toplu işten çıkarmaların olmasını da beklemediklerini sözlerine ekledi.





