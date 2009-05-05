T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da ekonomik kriz gazetecileri vurdu

05 Mayıs 2009 20:08

Rusya'da ekonomik kriz yüzünden, medya çalışanlarınIN yüzde 12 ila 15'inin işini kaybettiği bildirildi.

Kitle İletişimleri Bakan Yardımcısı Aleksandır Jarov, Rus İtar-Tass ajansına yaptığı açıklamada, "Geçen yıl aralık ayından beri medya çalışanlarının yüzde 12-15'i işini kaybetti. Bu dönemde medya çalışanlarının maaşlarında artış yapılmadığı da dikkati çekti" diye konuştu.

Bakanlığın medyada toplu işten çıkarmalar olmaması için sektörü yakından izlediğini ifade eden Jarov, ancak bu aşamada toplu işten çıkarmaların olmasını da beklemediklerini sözlerine ekledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24