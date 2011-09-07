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Dünya

Rusya'da düşen uçak hokey takımına ait YAROSLAVL (A.A)

07 Eylül 2011 19:30

-Rusya'da düşen uçak hokey takımına ait YAROSLAVL (A.A) - 07.09.2011 - Rusya'nın Yaroslavl kentinde kalkış sırasında düşen YAK-42 tipi uçağın Yaroslavl kentinin Lokomotif Hokey takımına ait olduğu bildirildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kalkış sırasında düşen 36 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı uçağın Yoroslavl kentinin Lokomotif Hokey takımına ait olduğunu ve uçağın Belarus'un başkenti Minsk'e gitmek için havalandığını kaydetti. Olay yerinde kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü ve yaralı sayının artmasından endişe ediliyor.

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