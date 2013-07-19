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Dünya

Rusya'da hapis kararı verilen muhalifet lideri Navalny serbest bırakıldı

Dün yapılan mahkemede yolsuzluk davasından hüküm giyen ve beş yıl hapis cezasına çarptırılan Alexey Navalny, protestolar sonrasında serbest bırakıldı. Navalny'nin siyaset yasağı da kaldırıldı

19 Temmuz 2013 17:55

Putin karşı muhalefet etmesi ile bilinen, avukat ve politik aktivist Alexey Navanly'nin hapsedilme kararı Kirow kentindeki mahkeme tarafından geri çekildi. Mahkeme süreci bir Rus haber ajansı tarafından, Rapsinews.ru sitesinde canlı olarak yayınlandı.

Serbest kalan Alexey Navalny, 8 Eylül'de yapılacak, yerel seçimlere katılacağını açıkladı.

Alman Die Welt gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Navalny, Vladimir Putin ve hükümetine en sert muhalifet yapan isimler arasında. Navalny, 2011'de Putin'e karşı yapılan protestolarda, konuşmacı olarak ortaya çıktı ve çok etkin bir rol oynadı. Geçtiğimiz Çarşamba günü 8 Eylül'de yapılacak yerel seçimlere katılacağını açıklayan Navalny'ye açılan yolsuzluk davası sonucunda, siyaset yasağı getirilmişti. Davanın sonucu, Avrupa Birliği ve ABD tarafından sert şekilde eleştirildi.

 

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Kremlin Sarayı'nın önünde protesto

 

Bağımsız bir internet sitesi tarafından öne sürülen iddialara göre, Moskova'da mahkeme kararını protesto etmek için toplanan gruptan, 200 kişi gözaltına alındı. OVD-Info isimli, Polis ve hukuki bilgilerle ilgili haberleri derleyen internet siteside, Cuma günü ve gecesinde 209 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. Resmi kaynaklardan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Moskova polisi'nin beyanlarına göre protestolara 2500 kişi katılıdğı belirtilirken, aktivistler bu sayının 10 bin olduğunu savundu. Protestoların gece'de devam etmesi üzerine Moskova polisinin Kızıl Meydan'ı boşaltmaya çalıştığı, ancak protestoların parlamento önünde devam ettiği öğrenildi. Rusya'nın ikinci büyük kenti, St. Petersburg'da da protesto olduğu, 2 bin kişilik bir grubun toplandığı öğrenildi.

Moskova'da gözaltına alınanların birçoğunun serbest bırakıldığı açıklanırken, bazı kişilere huzuru bozmaktan dava açılacağı belirtildi. Dava sonucunda, 15 günlük hapis cezası veya 300.000 Ruble(17.630 TL) para cezasının öngörüldüğü açıklandı.

Çeviri: Kerem Uluç

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