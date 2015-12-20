Rusya’da doğalgaz patlaması: 10 yaralı

Rusya’nın Volgogard kentinde bir banada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama ve sonrasında çıkan yangında üçü çocuk 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Cihan Haber Ajansı’nın (CHA) haberine göre göre patlama binanın 7'inci katında meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkarken binanın 2'inci ila ila 9'uncu katı arasındaki dış cephenin tamamen göçtüğü bildirildi. Patlama ve sonrası çıkan yangında, ölenlerin olduğu belirtildi. Ölenlerin sayısı hakkında herhangi bir bilgi verilmezken, olayda üçü çocuk 10 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulansın yönlendirildiği ifade edilirken, ölü ve yaralıların sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın olduğu binada, yaklaşık 300 kişinin ikamet ettiği ifade ediliyor.