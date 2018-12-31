Rusya'da doğalgaz patladı, 10 katlı bina enkaz döndü; 4 kişi öldü

Rusya'nın Ural bölgesinde bulunan Magnitogorsk kentinde meydana gelen gaz patlamasında 10 katlı bir bina enkaz döndü. Patlamada 4 kişi yaşamını yitirirken 35 kişinin akıbeti bilinmiyor. Şehirde olağanüstü hal ilan edildi.

Rusya’nın Magnitogorsk kentinde bir bloktaki 10 katlı apartmanda gece saatlerinde bir gaz patlaması meydana geldi. Çelyabinsk Valisi Boris Dubrovskiy’nin açıklamasına göre olayda ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir sözcü de çöken binada bulunan 35 kişinin akıbetinin hâlâ belirsiz olduğunu ifade etti. Rossiya 24 televizyonunun aktardığına göre, Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, yıkıntı altındakilerin sağ olarak bulunma şansının zamanla azaldığını söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, olayla ilgili bir veya birden fazla kişinin taksirle öldürülmesi başlığı altında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Yas ilan edilecek

Çelyabinsk bölge valiliğinden bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada yas ilan edileceğini, tarihin daha sonra açıklanacağını söyledi. Diğer yandan Rusya Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova ve Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’i taşıyan uçak da bölgeye ulaştı. Patlama nedeniyle çöken binanın yıkıntıları altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların da 7/24 süreceği aktarıldı.

​Görgü tanıkları: Çökme patlamadan dakikalar sonra oldu

Sputnik’e konuşan görgü tanıkları binanın patlamadan dakikalar sonra çöktüğünü, bu sebeple binada yaşayan bazı kişilerin evlerini terk edebildiğini söyledi.

Alena Yakovleva isimli bir bina sakini, "Gürültüyle uyandım, deprem oldu sandım. Yakın zamanda olmuştu çünkü. Sonra patlama oldu, camlar kırılmaya başladı. Komşuların kapılarını çalıp onları uyandırdık. Binadan çıkarken ikinci kattan üçüncü kata doğru yayılan alevleri gördük. Üst katların balkonları da alev almıştı. İtfaiye ekipleri hızlı geldi, üst kattaki insanları çıkardı. Sonra çökme oldu" dedi.