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Dünya

Rusya'da binden fazla vatandaş sahte bomba ihbarları sebebiyle tutuklandı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ekim (DHA) – Rusya Yüksek Mahkemesi Adalet Departmanı, binden fazla kişinin 2016 yılının başından itibaren sahte terör ihbarları nedeniyle tutuklandığını bildirdi

23 Ekim 2017 19:57

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 23 Ekim (DHA) – Rusya Yüksek Mahkemesi Adalet Departmanı, binden fazla kişinin 2016 yılının başından itibaren sahte terör ihbarları nedeniyle tutuklandığını bildirdi.
Rusya Federasyonu yasalarına göre yalan terör ihbarları nedeniyle suçlulara 200 bin ruble para cezasından üç yıl hapis cezasına kadar ceza verilmesi ön görülüyor.
Yüksek Mahkeme, bu suçluların çoğunun 30-49 yaş aralığında erkek olduğuna dikkat çekti. Bu sene gözaltına alınan 313 kişiden 171’inin bu yaş aralığında olduğu, 14’ünün 18 yaşından küçük olduğu ve 44’ünün kadın olduğu belirtildi.

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