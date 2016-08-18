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BBC Türkçe

Rusya'da altı şüpheli militan öldürüldü

Rusya\'nın St Petersburg kentinde güvenlik güçleri, Kuzey Kafkasya kökenli oldukları belirtilen şüphelilere baskın düzenledi. Baskında 4 şüpheli öldürüldü. Moskova yakınlarında ise polise saldırıda bulunan iki kişinin öldürüldüğü bildirildi.

18 Ağustos 2016 00:32

Rusya'da yetkililer, St Petersburg kentinde polisin bir apartmana düzenlediği operasyonda dört şüpheli militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Öldürülen dört kişinin Kuzey Kafkasya kökenli olduğu belirtildi.

Moskova'nın doğusundaki Balashikha'da ise trafik polisine saldırdıkları belirtilen iki kişi çıkan çatışmada öldürüldü.

Çatışmada iki polis yaralandı. Yaralı polislerden birinin durumunun ağır olduğu belirtidi.

Rus güvenlik güçleri, St Petersburg'daki operasyonun amacının, "Kuzey Kafkasya'daki yasadışı silahlı gruplara mensup olmakla suçlanan kişileri tutuklamak olduğunu, bu kişilerin direnmeye kalkışması üzerine çıkan çatışmada öldürüldüklerini" açıkladı.

Yetkililer, Moskova yakınlarındaki olayda ise, saldırganların üzerinde ateşli silah ve balta olduğunu belirtti.

Bu kişilerin Kuzey Kafyasa'dan olup olmadıkları araştırılıyor.

Kuzey Kafkasya'da sık sık düzenlenen polis operasyonları, büyük şehirlerde ise nadir olarak gerçekleştiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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