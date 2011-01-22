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Dünya

RUSYA'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE PATLAMA UFA (A.A)

22 Ocak 2011 18:04

-RUSYA'DA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE PATLAMA UFA (A.A) - 22.01.2011 - Rusya'nın orta kesimindeki Başkortostan Cumhuriyetinin başkenti Ufa'da, 5 katlı bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. "Evropa" adlı alışveriş merkezinin kısa süre içinde ikinci ve üçüncü katlarını saran yangına müdahale edilirken, olayda 3 kişinin yaralandığı kaydedildi. Çok sayıda kişinin binadan tahliye edildiği, ancak yangının devam ettiği ve içeride kalanlar olabileceği belirtildi. Patlamanın nedeni ve yaralıların durumu konusunda bir açıklama yapılmadı.

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