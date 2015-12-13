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Dünya

Rusya'da akıl hastanesinde çıkan yangında 23 kişi yanarak can verdi!

Rusya Başbakan Yardımcısı, faciada can kaybının çok daha fazla olabileceğini söyledi

13 Aralık 2015 13:17

Rusya’nın Voronej kentinde bulunan bir akıl hastanesinde dün gece çıkan yangın çıktı. Ülkeyi yasa boğan faciada 23 kişi yanarak can verdi.

Cumartesi gecesi 23:00 civarında başlayan yangın, kısa sürede ahşap binanın tamamını sardı. 

Olay yerine gelen Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri, yangını söndürme ve kurtarma çalışmalarına başladı. 

İlk önce sadece dört hastanın içeride kaldığı açıklandı. Acı tablo sabaha karşı ortaya çıktı. Rusya Başbakan Yardımcısı Olga Golodets, akıl hastanesinde yaşanan faciada can kaybının çok daha fazla olduğunu ve içeride kalan 23 hastanın yanarak can verdiğini duyurdu.

Yangına elektrik tesisatında meydana gelen kısa devrenin yol açmış olabileceği belirtildi.

 

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