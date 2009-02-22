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Dünya

Rusya’da 1.2 milyon dolarlık gizemli hırsızlık

Moskova'da son yılların en büyük soygunu... Otobandaki silahlı soygunda 1.2 milyon dolar nakit para çalındı.

22 Şubat 2009 02:00

Rusya'nın başkenti Moskova'da, otobanda düzenlenen silahlı soygunda 1.2 milyon dolar değerinde nakit para çalındığı bildirildi.

Polis, olayın, ülkede son yıllarda meydana gelen en büyük silahlı soygunlardan biri olduğunu belirterek yedi kişiden oluştuğu iddia edilen soygun çetesinin arandığını açıkladı.

İki banka çalışanının, polise verdikleri ifadede, araçlarıyla otobanda giderken Moskova'nın güneyindeki Tula bölgesi civarında, otomatik silah taşıyan polis kılığındaki saldırganlarca araçlarının durdurulduğunu ve soyguncuların araçtaki yaklaşık 1.2 milyon dolar değerindeki 43 milyon rubleyi alarak kaçtıklarını söylediği bildirildi.

Öte yandan, olayı duyuran Vesti-24 televizyon kanalı, banka çalışanlarının, yanlarında taşıdıkları yüklü miktardaki paraya rağmen, herhangi bir güvenlik önlemi almadan zırh olmayan bir araçla yola çıkmalarının "ilginç" bulunduğu yorumunu yaptı.

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