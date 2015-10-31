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Dünya

Rusya'da 1 Kasım, ulusal yas günü ilan edildi

Mısır'da meydana gelen uçak faciasına çok sayıda Rus vatandaşı hayatını kaybetmişti

31 Ekim 2015 18:52

Mısır'da meydana gelen uçak kazasında birçok kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Rusya’da ulusal yas ilan edildi.

Kremlin resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, uçak kazasından dolayı Rusya'da 1 Kasım 2015'in yas günü ilan edildiği belirtildi. 1 Kasım'da ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek, televizyon ve radyo şirketlerine ve diğer kuruluşlara eğlence etkinliklerini ve programlarını durdurmaları teklif edilecek. Aynı zamanda Rusya Federasyonu hükümeti kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine gereken yardımları sağlamak için tüm önlemleri alacak. Bu kararnamenin imzalandığı günden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.
 

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