T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'da 1 ay içinde 788 kişi boğularak öldü.

Ülke genelinde artış gösteren sıcaklıklar nedeniyle serinlemek için suya giren 788 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Rusya'nın başkenti Moskova tarihindeki en sıcak temmuz ayını yaşarken, ülke genelinde de artış gösteren sıcaklıklar nedeniyle serinlemek için suya giren 788 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.
    

Rus haber ajansı RİA Novosti, Ulusal Yönetim Merkezi verilerine dayanarak yayımladığı haberde, temmuz ayında ülke genelinde 800 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Hava sıcaklığının ülke genelinde rekor düzeye yükseldiği pazartesi günü 71 kişinin boğularak öldüğünü ifade eden yetkililer, boğulmaların çoğuna aşırı alkol aldıktan sonra yüzmenin neden olduğunu kaydettiler.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından bir yetkili de yaptığı açıklamada, sadece geçen hafta ülke genelinde 289 kişinin su kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, "Yüzme sezonu açıldığından beri 2 bin 500 fazla kişi hayatını kaybetti. Sadece haziran ayında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 244" dedi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin aşırı sıcaklar yüzünden nehirlerde veya göllerde serinlemeye çalışan kişilerin oluşturduğunu belirterek, halkın suya girdiği yerlerdeki cankurtaranların yetersiz olmasının kurbanların sayısının artmasına neden olduğunu vurguladılar.

Bu arada, başkent Moskova'da çalışma saatlerinin azaltılmasına ve klima satışlarının patlamasına neden olan sıcak havaların en az 10 gün daha devam edeceği açıklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24