Rusya'da 1 ay içinde 788 kişi boğularak öldü.

T24- Rusya'nın başkenti Moskova tarihindeki en sıcak temmuz ayını yaşarken, ülke genelinde de artış gösteren sıcaklıklar nedeniyle serinlemek için suya giren 788 kişinin boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.



Rus haber ajansı RİA Novosti, Ulusal Yönetim Merkezi verilerine dayanarak yayımladığı haberde, temmuz ayında ülke genelinde 800 kişinin boğularak hayatını kaybettiğini belirtti.

Hava sıcaklığının ülke genelinde rekor düzeye yükseldiği pazartesi günü 71 kişinin boğularak öldüğünü ifade eden yetkililer, boğulmaların çoğuna aşırı alkol aldıktan sonra yüzmenin neden olduğunu kaydettiler.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından bir yetkili de yaptığı açıklamada, sadece geçen hafta ülke genelinde 289 kişinin su kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, "Yüzme sezonu açıldığından beri 2 bin 500 fazla kişi hayatını kaybetti. Sadece haziran ayında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 244" dedi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin aşırı sıcaklar yüzünden nehirlerde veya göllerde serinlemeye çalışan kişilerin oluşturduğunu belirterek, halkın suya girdiği yerlerdeki cankurtaranların yetersiz olmasının kurbanların sayısının artmasına neden olduğunu vurguladılar.

Bu arada, başkent Moskova'da çalışma saatlerinin azaltılmasına ve klima satışlarının patlamasına neden olan sıcak havaların en az 10 gün daha devam edeceği açıklandı.



