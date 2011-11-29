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Dünya

Rusya: "NATO, Pakistan'ın egemenliğini ihlal etti" MOSKOVA (A.A)

29 Kasım 2011 01:18

-Rusya: "NATO, Pakistan'ın egemenliğini ihlal etti" MOSKOVA (A.A) - 28.11.2011 - Rusya, NATO'nun düzenlediği sınır ötesi operasyonun Pakistan'ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu açıkladı.  Rusya Dışişleri Bakanlığı, 24 askerin ölümüyle sonuçlanan operasyonun ardından yaptığı açıklamada, terörizm karşıtı operasyonların planlanması ve düzenlenmesi sırasında bile ülkelerin egemenliğinin korunması gerektiğini vurguladı.   Açıklamada, ülkelerin egemenliğinin ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.    NATO helikopterlerinin Afganistan sınırındaki bir karakola hafta sonu düzenlediği saldırıda 24 Pakistan askeri hayatını kaybetmişti.

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