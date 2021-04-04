Rusya'yla gerilim tırmanırken Ukrayna ordusundan NATO'yla ortak askeri tatbikat açıklaması

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Ukrayna ordusu, ülkeni doğusunda Rusya'yla gerilim sürerken, bu yıl içinde NATO birlikleriyle ortak askeri tatbikat düzenleneceğini duyurdu.

The Hill'de yer alan habere göre, Ukrayna ordusunun Facebook'undan yapılan açıklamada gelecek aylarda gerçekleşmesi beklenen ortak tatbikatta en az beş NATO üye ülkesinden binden fazla personel olacağı belirtildi.

Açıklamada "Özellikle düşmanca hareket eden komşu ülkelerde biri tarafından saldırganlıkla karşılaşan bir devletin sınırı ve bölgesel bütünlüğünü korumak için taaruzun takip edeceği savunma adımları çalışılacak" ifadeleri yer aldı.

Tatbikata dair net bir tarih verilmedi.

Rusya ve Ukrayna hattında gerilim tırmanırken Kremlin, ABD ve NATO'nun Ukrayna'yı askeri olarak desteklemesi halinde Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler alacağını söylemişti.

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Geçen günlerde Rusya'nın Ukrayna ile olan sınırında asker sığınağı yapmaya başladığına dair sosyal medyada doğrulanmamış görüntüler paylaşılmış, Kiev'in tepkisinin ardından bir diplomasi trafiği başlamıştı. Birçok Batılı lider ve NATO, konu hakkında endişelerine dile getirdi. Rusya bu hafta Donbass'ta gerilimin artmasının ''Ukrayna'yı yok edebileceğini'' söylemiş ve NATO'yu bölgeye asker göndermemesi konusunda uyarmıştı.

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