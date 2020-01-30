Rusya yine İdlib'i vurdu: 10 sivil hayatını kaybetti

T24 Dış haberler

Suriye'de Şam'a muhalif grupların kontrolündeki İdlib'e Beşar Esad hükûmetinin müttefiklerinden Rusya bir hava saldırısı daha düzenledi.

AFP'nin bir gözlemevine dayandırdığı haberine göre füzenin bir fırın ile sağlık merkezinin yakınlarına isabet etmesi sonucunda 10 sivil hayatını kaybetti. Ölenler arasında 5 kadın olduğu belirtildi.

Rusya ve Suriye ordusu sıklıkla muhaliflerin kontrolündeki bölgeyi hedef alıyor.

AFP'nin aktardığına göre, Rusya bir fırın ve bir sağlık merkezini vurduğunu yalanladı.