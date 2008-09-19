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Dünya

Rusya: Yeni demir perde istemiyoruz

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, batı ile aralarındaki anlaşmazlığın Rusya'yı yeni bir demir perdenin arkasına itmesini istemediklerini söyledi

19 Eylül 2008 03:00

Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, batı ile aralarındaki anlaşmazlığın Rusya'yı yeni bir demir perdenin arkasına itmesini istemediklerini söyledi.

Medvedev, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle Kremlin'deki görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Biz diğer ülkelerle olduğu gibi tamamen medeni ortaklık yoluna değil, kalın duvarlar ve demir perde arkasındaki bir yola zorlanıyoruz" diye konuştu.

Bu yolun kendileri için uygun olmadığını ifade eden Medvedev, "Bizim için geçmişe dönmenin bir anlamı yok. Biz kendi seçimimizi yaptık" dedi.

Gürcistan ve Rusya çatışmasına da değinen Medvedev, NATO'nun bu çatışmadaki müttefiklik rolünün Avrupa'da güvenliği sağlayamadığını ve yeni bir güvenlik mekanizması oluşturulması gerektiğini ifade ederek, "Bu durum benimle özel sohbetlerinde NATO'nun her şeyi kontrol altına alacağını söyleyen kişiler tarafından bile anlaşılmaya başlandı. NATO ne güvenlik sağladı ve neyi güvence altına aldı? NATO sadece çatışmayı provoke etti ve kesinlikle bundan başka bir şey yapmadı" diye konuştu.

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