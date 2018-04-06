Rusya: Yatırımcı bulunmazsa, Akkuyu'yu tek başımıza yaparız

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Rusya'nın başka yatırımcı bulamasa bile Akkuyu nükleer santralinin inşaatını kendi başına tamamlayabileceğini söyledi.



Novak, Rus doğalgaz devi Rosatom'a ait bir şirkete atıfta bulunarak, "Zaten 3 milyar dolar yatırım yapıldı. Eğer bir yatırımcı bulamazlarsa, bu durum tesisin Akkuyu Nükleer tarafından inşa edileceği anlamına geliyor" dedi.

Rosatom, santral projesinde yüzde 49 hisse için Türk yatırımcı ya da yatırımcılar arıyor.

Türkiye'nin ilk nükleer santralinde ilk ünitenin 2023'te devreye girmesi planlanıyor.