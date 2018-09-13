Rusya, yastık altındaki dolarların bozdurulması için çağrı yaptı

Rusya, yastık altındaki dolarların rubleye çevrilmesi için vatandaşlarına çağrıda bulundu.

Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in haberine göre, yastık altındaki dolarların ekonomiye kazandırılması için Türk Lirası’na çevrilmesine yönelik hükümetten gelen çağrının bir benzerini Rusya yaptı.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Stanislavovich Oreshkin, ülkenin doğusunda bulunan Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu’nda yastık altındaki dolarların rubleye çevrilmesi için Rus vatandaşlarına çağrı yaptı.

Son 2.5 yılda dolar karşısında en düşük seviyesine gerileyen Rus Rublesi’nin gerileyeceğini dile getiren Oreshkin, altı ay içinde şu andaki 70 olan seviyesinden 63-64 ruble seviyesine ineceğini dile getirdi. Oreshkin, geçtiğimiz günlerde Ruble’de yaşanan gelişmelerle ilgili olarak “Rublede yaşanan durum, Türk Lirası ile kıyaslanamaz. Türkiye, Arjantin gibi ülkeler daha kötü durumda. Bu ülkelerde yapısal sorunlar var" açıklamasıyla dikkat çekmişti.