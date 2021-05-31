Rusya'ya domates ihracatı kotası 50 bin ton artırıldı

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 300 bin tona çıkarıldı.

Rusya Federasyonu'nun 2015 yılı sonundaki uçak krizi sonrasında durdurduğu ve 2017 yılında 50 biner tonluk kotalar halinde Türkiye'den yeniden başlatılan domates ihracatında, geçen Nisan ayında 250 bin tonluk sınıra ulaşılmıştı.

Kota 300 bin tona çıkarıldı

1 Kasım 2017 tarihinde 100 bin ton olarak belirlenen kota, Türk ihracatçılarının kısa sürede kotayı doldurması ve Ankara'nın girişimleriyle önce 150 bin tona, 7 Mart 2020 tarihinde ise 200 bin tona çıkarıldı. İhracatçıların 200 bin kotayı da 2020'nin kasım ayı sonunda doldurmasının ardından Rusya'ya domates gönderimi Ocak 2021'e kadar durdurulmuştu. Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Ocak 2021 itibarıyla 250 bin tona yükseltmişti. Nisan ayında bu kota da dolmuştu. Bugün alınan kararla 50 bin tonluk ek kota getirildi.