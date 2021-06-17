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Dünya

Rusya: Washington Büyükelçimiz gelecek hafta ABD’ye dönecek

17 Haziran 2021 16:13

Rusya Dışişleri, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gerçekleştirdiği görüşme sonrası, martta istişareler için çağrıldığı Moskova’dan o günden beri ayrılmayan Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un gelecek hafta asıl görev yeri olan ABD’ye geri döneceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin Washington Büyüekelçisi Antonov’un görev yerine ne zaman döneceğine ilişkin sorular karşısında, “Antonov’un gelecek haftayı doğrudan Washington’da geçireceğine inanıyoruz” dedi.

Zaharova’nın açıklaması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk yüz yüze görüşmelerini izledi. İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılan  görüşme, iki ülkenin de birbirlerinin başkentlerinde büyükelçilerinin olmadığı bir dönemde gerçekleşmişti.

TIKLAYIN - ABD ve Rusya, büyükelçilerini görev yerlerine geri gönderme kararı aldı

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