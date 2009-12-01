Rusya, Venezuella'da silah fabrikası kurdu

T24 - Rusya'nın Venezuela'da otomatik tüfek ve fişek fabrikaları inşa ettiği bildirildi.



Moskova'nın Venezuela büyükelçisi Vladimir Zaemskiy yaptığı basın toplantısında, Rus mühendisleriyle Venezuela inşaat firmalarının inşa etmekte oldukları AK-103 tüfek ve fişek fabrikalarının çalışmaya başladığında, bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.



Büyükelçi, ülkenin orta kesimlerindeki Aragua'da inşa edilen fabrikaların ne zaman tamamlanacağına dair bilgi vermedi.



Venezuela son yıllarda Rusya'dan, aralarında 24 adet Sukhoi savaş uçağının da bulunduğu 4 milyar dolarlık silah satın aldı.