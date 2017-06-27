Rusya ve Ukrayna siber saldırı altında

Rusya'nın en büyük petrol şirketi olan kamu idaresindeki Rosneft sunucularının çok büyük bir siber saldırı altında olduğu açıklandı.

Rosneft, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şirket sunucularının çok büyük bir siber saldırı altında olduğunu açıkladı.Rusya Federasyonu'nun çoğunluk hissesine sahip olduğu petrol devi, ülkenin bilişim bürosuna saldırıyı incelemesi için çağrıda bulundu.

Siber saldırının henüz petrol üretimini etkilememekle birlikte çok ciddi sonuçları olabileceğini söyleyen Rosneft, her ihtimale karşı şirketin yedek kontrol sisteminin devreye alındığını açıkladı.

Rosneft'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şöyle bir not da düşüldü:

"Umuyoruz ki siber saldırı şu an devam etmekte olan davayla ilgili değildir."

Zira bugün, sabah saatlerinde, Rosneft'in rakiplerinden olan Sistema Holding'e ait Bashkortostan Enerji firmasının tepe yöneticisi Vladimir Yevtushenkov'un tüm varlıklarının dondurulduğunu belirtilmişti.

Mahkeme kararına göre Sistema Holding'in sağlık hizmeti sunan zinciri Medsi'de bulunan tüm hisselerinin yanı sıra Bashkortostan Enerji'de bulunan yüzde 90,47 ve mobil operatör şirketi MTS'deki yüzde 31,76 hissesine de sınırlama getirilmişti.

Rosneft'in bahsettiği dava ise, Sovyet Petrol Bakanlığı'nın varlıklarının transferiyle kurulan Bashneft'i 2009 yılında 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldıktan sonra, Sistema'nın 2014 yılına dek şirkete ait 3 milyar dolarlık varlığı iç etmesiyle alakalıydı.

Ukrayna'da da siber saldırı yaşanıyor

Öte yandan Ukraynalı uçak üreticisi Antonov'un da bazı banka, enerji şirketleri ve havaalanlarıyla birlikte siber saldırı altında olduğu açıklandı. Yapılan ilk açıklamada ise saldırının ciddiyeti ve sonuçlarıyla ilgili henüz bir saptama olmadığı belirtildi.

Siber saldırıda kullanılan virüs açıklandı: PETYA

Öte yandan Ukrayna Altyapı Bakanlığı siber saldırıdan ülkenin en büyük telefon şirketi ve posta hizmetlerinin de etkilendiğini belirtti. Yapılan açıklamada, duruma "Petya" isminde bir virüsün neden olduğu söylendi.