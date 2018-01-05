T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Rusya ve Türkiye'den ABD'ye İran uyarısı

Moskova, Washington'ı İran'ın içişlerine karışmaması yönünde uyarırken; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İran'a dışarıdan müdahaleye karşı olduklarını söyledi.

05 Ocak 2018 03:49

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, bir haftayı aşkın süredir gösterilere sahne olan İran konusunda ABD'yi uyardı. Ryabkov, Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, İran İslam Cumhuriyeti'nin içişlerine müdahale yönünde herhangi bir girişime karşı ABD'yi uyardıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, İran'da yaşanan şiddet olaylarını görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı yapacaklarını açıklayan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i de eleştirdi.

Ryabkov, ''BM Güvenlik Konseyi'nin bu hususta bir rolü olmadığını ve İran'ın içişlerinin konseyi ilgilendirmediğini düşündüklerini'' söyleyerek, Haley'in çağrısını ''zararlı ve yıkıcı'' olarak nitelendirdi.

Ryabkov ayrıca, ''İran'da gerçekte olan biteni çarpıtmaya yönelik çabalara karşın, komşumuz ve dostumuzun mevcut sorunları aşacağından eminim'' ifadelerini kullandı.

Kalın: Dışarıdan İran'ı karıştırma çabası ters teper

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da isim vermeden İran konusunda ABD'yi eleştirdi. ''Birileri dışarıdan İran'ı karıştırmaya çalışıyorsa bunun ancak ters tepeceğini'' söyleyen Kalın, ''Dışarıdan yapılan açıklamalarla, atılan twitlerle İran toplumunun barışını, huzurunu bozmaya yönelik müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyoruz'' dedi.

ABD Başkanı Trump hem ABD Başkanlık hesabından hem de şahsi Twitter hesabından İran'daki protestoları desteklediğini ifade ettiği çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.

İran'da ekonomik sıkıntılara karşı başlatılan gösteriler geçtiğimiz hafta perşembe günü muhafazakarların kalesi olarak bilinen Meşhed kentinde patlak verdi. Sonlandırmak için İran Devrim Muhafızları'nın devreye girdiği gösterilerde 21 kişi hayatını kaybetti.

Reuters,AFP,AP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Moskova WashingtonCumhurbaşkanlığı SözcüsüKalınDışişleri Bakan Yardımcısı Sergey RyabkovABDRus TASSCumhuriyetiDışişleri Bakan YardımcısıBirleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiABD Daimi Temsilcisi Nikki Haley

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24