Rusya ve Türkiye, yeni Karayolu Taşımacılığı Anlaşması imzaladı

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında uluslararası karayolu taşımacılığı anlaşması imzalandı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki törende Rusya adına Ulaştırma Bakan Yardımcısı Aleksey Semyenov, Türkiye adına Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar imza attı.

Türk Rus'un haberine göre; anlaşmanın içeriğinden bazı hususlar şöyle:



Yeni anlaşma, iki ülke arasında 1988’de imzalanan Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’nın yerini alacak.



Elektronik geçiş belgelerinin kullanımı mümkün olacak.



Toplam yüklü ağırlığı 6 tonu geçmeyen araçlar kullanılarak yapılan ikili ve transit taşımalar geçiş belgesinden muaf tutuluyor.