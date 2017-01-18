Rusya ve Türkiye, Suriye'deki ilk ortak operasyonunu düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı Yetkilisi Korgeneral Sergey Rudskoy, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de IŞİD unsurlarına yönelik ilk ortak hava operasyonunu bugün düzenlediğini söyledi.



Rudskoy, Suriye'nin onayıyla düzenlenen operasyona Rusya'ya ait 4 Su-24 uçağı, 5 Su-25 uçağı ve 1 Su-34 uçağının, Türkiye'den ise 4 F-16 ile 4 F-4 uçağının katıldığını belirtti.

'El Bab'da IŞİD'e ait 36 nokta vuruldu'

El Bab'daki operasyonda Rus ve Türk savaş uçaklarının IŞİD'e ait 36 noktayı vurduğunu kaydeden Rudskoy, vurulan hedeflerin tamamının Genelkurmay Başkanlıkları ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları tarafından önceden belirlendiğinin altını çizdi.

'İlk operasyonda çok etkili sonuçlar elde edildi'

Son 48 saat içinde insansız hava araçları ve uzay keşif araçları kullanılarak hedefler üzerinde ön keşif yapıldığını ifade eden Rudskoy, "IŞİD'e yönelik operasyonda elde edilen ilk sonuçlar, Rus ve Türk savaş uçaklarının gerçekleştirdiği ilk ortak operasyonun çok etkili olduğunu gösterdi" dedi.