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Dünya

Rusya ve Türkiye Savunma Bakanları Suriye'yi ve ikili işbirliğini görüştüler

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ağustos (DHA) - -Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bölgesel güvenliğin ana konularını, Suriye’deki durumu ve ikili işbirliğini görüştüler

17 Ağustos 2018 17:50

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 17 Ağustos (DHA) - -Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bölgesel güvenliğin ana konularını, Suriye’deki durumu ve ikili işbirliğini görüştüler. 
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan  yapılan açıklamada, “Mültecilerin dönüşüne ilişkin Suriye’deki insani durumun en kısa zamanda çözülmesine ilişkin konulara dikkat çekildi” denildi. 
Ayrıca, görüşmeler sırasında Rusya ve Türkiye savunma bakanlıklarının ikili işbirliği konularına değinildi. Görüşmenin çok faydalı geçtiğinin altı çizildi.
(Fotograflı)

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