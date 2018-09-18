Rusya ve Türkiye, İdlib'de askeri operasyon düzenlememe konusunda anlaştı

Siyamend Kaçmaz / Soçi, 17 Eylül (DHA) - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye konulu anlaşmalarının İdlib’de askeri operasyon olmayacağı anlamına geldiğini bildirdi.

Şoygu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Artık İdlib’de askeri operasyon olmayacağını söyleyebiliriz\" dedi ve anlaşmanın Suriye yönetimi tarafından onaylanacağını söyledi.

Bakan Şoygu, Putin ve Erdoğan’ın görüşmeleri sonucunda İdlib’de durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin imzalanan memorandumun maddelerinin önümüzdeki saatlerde Suriye yönetimi tarafından onaylanancağını belirtti.

Şoygu, “Önümüzdeki saatlerde bu belgede belirtilen tüm maddeler Suriye yönetimi tarafından onaylanacak\" dedi.