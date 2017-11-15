Rusya ve Suudi Arabistan, S-400 anlaşmasını imzaladı

Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu, Rusya ve Suudi Arabistan'ın S-400 füze savunma sistemi sevkiyatını öngören anlaşmayı imzaladığını açıkladı.

Sputnik’in haberine göre, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu sözcüsü Mariya Vorobyeva, Riyad'a S-400 sistemleri sevkiyatını öngören anlaşmanın mayıs ayında imzalandığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in 5 Ekim'de Moskova'da yaptığı görüşmelerin ardından, Riyad'a S-400 füze savunma sistemleri satışı konusunda prensip anlaşmasına varılmıştı.