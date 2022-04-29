Rusya ve Norveç'ten karşılıklı yaptırımlar

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Norveç’ten 16, İzlanda’dan 9, Grönland’dan 3, Faroe Adaları’ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararı alındığını bildirdi. Norveç ise Rus gemilerine limanlarını kapattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus karşıtı yaptırımlarına ve Rus yetkililere yönelik sınırlamalarına Norveç’in yanı sıra İzlanda, Grönland ve Faroe Adaları'nın da katıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, “Norveç’ten 16, İzlanda’dan 9, Grönland’dan 3, Faroe Adaları’ndan 3 yetkili hakkında yaptırım kararları alındı. Bu kişilerin Rusya Federasyonu topraklarına girmesi yasaklandı.” ifadeleri kullanıldı.

Norveç'ten karşı yaptırım

Norveç hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından ötürü Rus gemilerine limanlarını kapatma kararı aldı.

Devlet televizyonu NRK'de yayınlanan bir haberde, Norveç hükümetinin, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayacağı ve bu kapsamda ülkedeki limanların Rus gemilerine kapatılacağı, Rusya'dan deniz yoluyla yük taşımacılığının yasaklanacağı belirtildi.

Limanların Rus gemilerine 7 Mayıs'tan itibaren kapatılacağı, balıkçı gemilerinin ise yasak kapsamına dahil edilmeyeceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, geçen ay Norveç parlamentosunda çevrim içi yaptığı konuşmada, Norveç hükümetinden, hava savunma füzeleri talep etmiş ve "limanlarını Rus gemilerine kapatma" çağrısında bulunmuştu.

Norveç Savunma Bakanlığı, 20 Nisan'daki açıklamasında Ukrayna'ya, Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesi gönderdiklerini bildirmişti.