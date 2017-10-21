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Dünya

Rusya ve Irak dışişleri bakanlarından IKBY toplantısı

Moskova'nın Bağdat’ı ve Kürtleri yapıcı bir diyalog yoluyla ‘karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlerin arayışı’ konusunda ikna etme çalışacağı öne sürüldü

21 Ekim 2017 22:55

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi'nin önümüzdeki pazartesi günü Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilgili (IKBY) durumu görüşmek üzere bir araya geleceğini duyurdu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bakanların görüşmesi ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “Irak Kürdistanı’nda 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumunun sonuçları göz önünde bulundurularak, bölgenin etrafında gelişen durum ele alınacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Moskova’nın Irak’ın toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu, Bağdat’ı ve Kürtleri yapıcı bir diyalog yoluyla ‘karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümlerin arayışı’ konusunda ikna etme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

 

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