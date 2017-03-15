Rusya ve Güney Osetya'nın askeri işbirliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rus ordusuyla birleşmesi müzakerelerinin yürütülmesi amacıyla Rusya Savunma ve Dışişleri bakanlıklarını görevlendirdi.

Rusya Federasyonu'na ait devlet sistemleri ve hukuki bilgilerinin yayımlandığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Putin, Güney Osetya ile yapılacak askeri işbirliği müzakerelerinin yürütülmesi görevini Savunma ve Dışişleri bakanlıklarına veren kararnameyi imzaladı.

Putin'in imzaladığı kararnamede, "Rusya Federasyonu yönetimi, Rusya ve Güney Osetya arasındaki Güney Osetya'nın bireysel askeri birliklerinin Rusya silahlı kuvvetleriyle birleşmesi anlaşmasının imzalanmasına yönelik teklif kabul edilsin." ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Kararnamede, Rusya Federasyonu Savunma ve Dışişleri bakanlıkları, Güney Osetya ile görüşmelerin sürdürülmesi, karşılıklı onay alınması ve söz konusu anlaşmanın imzalanması için görevlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan, Rusya ve Güney Osetya'nın silahlı kuvvetlerinin birleşmesi girişimi konusunda açıklama yapan Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın Uluslararası İlişkileri Danışmanı Tengiz Pkaladze, Moskova yönetimi ile Güney Osetya'nın girişiminin Gürcistan toprak bütünlüğü ve egemenliğini tehdit etiğini söyledi.

Rusya silahlı kuvvetleri ile Güney Osetya'nın askeri birliklerinin birleşmesini Gürcistan'ın ilhakına yönelik atılan bir adım olarak gördüklerini ifade eden Pkaladze, "Gürcistan, bu yasa dışı girişimini kabul etmeyecek ve buna alışmayacaktır." dedi.

Rusya ile Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya arasında 2015 yılında imzalanan "ittifak ve entegrasyon" anlaşmasına göre, Rusya, Güney Osetya’nın savunma ve güvenliğini sağlayacak.

Anlaşmada, Güney Osetya Silahlı Kuvvetlerine ait bazı askeri birliklerin Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'ne dahil olacağı belirtilirken, tarafların birine askeri saldırının yapılması durumunda diğer tarafın da bu saldırıya uğramış kabul edileceği kaydediliyor.