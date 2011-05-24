-RUSYA VE FRANSA'DAN ORTAK KOMPLO İDDİASI MOSKOVA/NEW YORK (A.A) - 24.05.2011 - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski Başkanı Dominique Strauss-Kahn'nın, Rusya Başbakanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin entrikalarının kurbanı olduğuna inandığı ileri sürüldü. Rusya'nın internet haber portalı "News.ru", İngiliz Daily Mirror gazetesine dayandırarak yayımladığı haberde, Strauss-Kahn'ın, yakalanmasından önce Fransa ve Rusya'nın kendisine karşı bir komplo hazırlığı içinde olduğu hissine sahip olduğu kaydedildi. Haberde, Fransız Sosyalist politikacı Claude Bartolon'un "BFMTV" televizyonuna yaptığı açıklamaya göre, Strauss-Kahn ile 29 Nisan'da yaptıkları bir telefon görüşmesinde, Straus-Kahn'nın, Moskova'nın kendisini IMF başkanlığından indirmek, Fransa'nın cumhurbaşkanlığı seçimine katılmasını engellemek için bazı entrikalar çevirdiğini söylediği kaydedildi. Strauss-Kahn'nın kendisine komplonun arkasında bizzat Putin'in olduğunu söylediğini iddia eden Bartolon, Strauss-Kahn ile tutuklanmasından sonra tekrar görüştüğünü ve "hala şoktan çıkamayan" Strauss-Kahn'ın Amerika'da soruşturmadan aklanmaması halinde cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını söylediğini ifade etti. "Newsru.ru" konuyla ilgili yorumunda, uzmanların Strauss-Kahn'nın yerine Rusya ve müttefiklerinin kendi adayını IMF başkanlığı için gösterebileceği iddiasında bulunduğunu belirterek, "Bu konudaki kesin isim henüz açıklanmadı. Rusya Maliye Bakanı Aleksiy Kudrin geçen hafta yaptığı açıklamada, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRIC'in IMF için kendi adayını gösterebileceğini söylemişti. Kudrin, Kazakistan Milli Bankası Başkanı Grigoriy Marçenko'nun adaylık şansının da yüksek olduğunu vurgulamıştı" ifadesine yer verdi. -POLİS: DNA KONUSUNDA HİÇBİR BİLGİ VE SONUÇ VERİLMEDİ- Strauss-Kahn ve otel çalışanı kadından alınan DNA numuneleriyle ilgili "hiçbir bilgi" verilmediği bildirildi. New York polisi sözcüsü, "DNA numuneleriyle ilgili hiçbir bilgi ve sonuç verilmedi" dedi. İki Amerikan ve bir Fransız kanalının haberinde, kaldığı otelin çalışanına cinsel saldırı suçlamasıyla ev hapsinde bulunan Dominique Strauss-Kahn'a ait DNA'nın, saldırdığı iddia ediyen kadın çalışanın giysilerinde tespit edildiği ileri sürülmüştü. Amerikan ABC ve NBC kanalları soruşturmaya yakın kaynaklara dayanarak verdikleri haberde, analiz sonuçlarının Fransız yetkililere önceki gün iletildiğini belirtmişlerdi. Polis dün, konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetmiş ve gazetecileri savcılık bürosuna yönlendirmişti, ancak buradan da bir açıklama yapılmamıştı. Savcılık bürosu sözcüsü, "davadan önce hiçbir şey açıklanmayacağını" söylemekle yetinmişti. New York'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından 7 ayrı suçtan yargılanması kararlaştırılan 62 yaşındaki Kahn, Manhattan'da bir apartman dairesinde 24 saat ev hapsinde tutuluyor. Elektronik kelepçeyle hareketleri izlenen Kahn'ın yanında devamlı olarak silahlı güvenlik memuru bulunuyor.