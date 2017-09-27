Rusya ve Fransa'dan IKBY'ye uyarı

Rusya ve Fransa, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı bağımsızlık referandumuyla ilgili uyarıda bulundu. Rusya "tek devlet" vurgusu yaparken, Fransa zamanlamanın yanlış olduğunu belirtti.

IKBY'nin hafta başında düzenlediği bağımsızlık referandumunun uluslararası alandaki yankıları sürüyor. Tartışmalı referandumla ilgili Rusya ve Fransa'dan yeni uyarılar geldi.

Iraklı Kürtleri Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırabilecek adımlar atmamaları konusunda uyaran Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarafların tek bir Irak devleti çerçevesinde çözüm bulunması için görüşmeleri gerektiğini belirtti.

Rus Dışişleri'nin açıklamasında ayrıca, Kürtlerin milli gayelerine saygı duyulmakla birlikte Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasının öncelik taşıdığı ifade edildi.

Fransa: Zamanlama yanlış

Referanduma dair açıklamada bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves le Drian da bu adımın bölgede yaratabileceği olumsuz sonuçlara dikkat çekti.

BFM TV'ye konuşan Fransız bakan, "Bugün arzulanan, Kürt bölgesine mümkün oldukça fazla özerklik verilerek Irak'ın yeniden inşasına entegre edilmesi ve uzlaşma sağlanmasıdır" dedi.

Le Drian, "Şu an bağımsızlık için doğru zaman gibi gözükmüyor... Ama bağımsızlık ilanı olursa, tam da IŞİD Irak'ta yenilirken Ortadoğu'da yeni büyük krizler çıkabilir" ifadesini kullandı.

Yüzde 90 "evet"

Bağdat tarafından anayasaya aykırı kabul edilen ve başta Türkiye, İran ve ABD olmak üzere birçok ülkenin tepki gösterdiği pazartesi günkü referandumda, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı vilayetlerin yanı sıra Kerkük, Hanekin ve Sincar gibi tartışmalı bölgelerde de oy kullanılmıştı.

Kuzey Irak'tan yayın yapan Rudaw'a göre, referandumdan yüzde 91.8'lik bir destekle bağımsızlık kararı çıktı. Kesin sonuçların bugün açıklanması bekleniyor.