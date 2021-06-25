Rusya ve Çin'den ortak Ay İstasyonu planı sunuldu

Rusya ve Çin, ortak bir "Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu" inşa etmek üzerine planlarını sundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin ve Rusya'nın Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu kapsamında ziyaretçilerin 2036 yılına kadar ziyaret edebilmesi planlanıyor. Programın, ABD'nin liderliğinde 2024'e kadar Ay'a ilk kadın ve ilk beyaz olmayan insanı gönderme vaadi olan Artemis programıyla bir bağlantısı olmadığı belirtildi.

Çin Ulusal Uzay Yönetimi ve Rusya'nın uzay gücü Roscosmos, geçen hafta bir işbirliği kılavuzu paylaştı. Programın gelişimi üç faza ayrıldı. Şu an süren yeniden tanıma sürecidne Chang'e-5 gibi misyonlarla Dünya'ya Ay'dan örnekler getiriliyor. Gelecek yıllarda bir ya da birden fazla alan seçilerek inşaat başlayacak. İnşaatın yaklaşık 10 yıl sürmesi bekleniyor.

2036 yılına gelindiğinde ise, ziyaretçilerin bilimsel çalışmalar için Ay'a gidebilmesi sağlanacak.