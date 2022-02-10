Rusya’nın Ukrayna sınırına askeri sığınağına ilişkin endişeler sürerken, Rusya ve Belarus, 10 gün sürecek ortak askeri tatbikata hazırlanıyor.

BBC’de yer alan habere göre, NATO, ortak tatbikatın Rusya’nın Soğuk Savaş’tan bu yana eski Sovyet ülkesi Belarus’a en büyük asker konuşlandırması olduğunu söylüyor. Belarus’taki ortak tatbikatta 30 bin Rus askerinin yer alması bekleniyor.

Bir Kremlin sözcüsü, Rusya ve Belarus’un ortak tatbikatının ciddi olduğunu, iki ülkenin “tehditlerle karşı karşıya olduğunu” söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ortak tatbikatla ilgili açıklamasında “Bunu gerilimi azaltmak yerine artıran bir adım olarak görüyoruz” dedi.