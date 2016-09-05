Rusya ve ABD, Suriye'te ateşkeste anlaşamadı

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un Suriye'de geçici ateşkes görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlandığı bildirildi.
G-20 zirvesi için bulundukları Çin'in Hangzhou kentinde biraraya gelen iki yetkilinin çatışmaların insani yardım koridoru açılmasını sağlamak amacıyla durdurulması önerilerini ele aldı.
BM de, kuşatma altındaki bölgelere yardım ulaştırılması için ateşkes çağrısında bulunuyor.
Suriye'de hükümete bağlı güçler, pazar günü Halep'in isyancıların kontrolündeki kesimlerini kuşatma altına aldı.
Gözlemciler Rusya'nın müttefiki, Suriye lideri Beşar Esad, isyancı grupların ele geçirdiği bölgelerde kontrolü yeniden sağlamaya başlarken ateşkese ikna edilmesini pek mümkün görmüyor.