Rusya uzmanı Dr. Burbank: 'Avrasyacı' Putin, Ukrayna'da durmayacak

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Rusya tarihi profesörü Dr. Jane Burbank, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik savaşının arkasındaki teoriyi inceleyen bir yazı kaleme aldı.

New York Times için bir makale kaleme alan Burbank, Putin'nin Avrasyacılık konseptinin bazı yanlarından ciddi şekilde etkilendiğini ifade etti. Avrasyacılık; Rusya'yı Türki, Slav, Moğol ve diğer Asya kültürlerinin yıllar süren kültürel paylaşımları sonucu oluşmuş Avrasyalı bir devlet olarak görüyordu.

1920'de dil bilimci Nikolay Trubetzkoy, Rus entellektüellerin Avrupa takıntılarından vazgeçip 'Cengiz Han'ın mirasını inşa etmeye' odaklanması gerektiğini ifade etti. Avrasyacılık, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde yoğunlukla bastırılsa da Perestroyka politikalarının getirdiği siyasi özgürlüklerle 1980'li yıllarda tekrar gündeme geldi.

Burbank, Sovyetler'in dağılmasından sonra Aleksandr Dugin isimli bir filozofun siyasetçileri etkisi altına aldığını ve Avrasyacı görüşleri yaygınlaştırdığını, aynı zamanda 90'lı yıllara uyumlu hale getirdiğini ifade etti.

Trubetzkoy, 1927'de yazdığı bir makalede ''Ukrayna kültürü, tüm Rusya kültürlerinin bireyleşmesidir'' demişti. Burbank'in aktardığına göre Dugin de 1997 yılında Ukrayna'nın egemenliğinin ''tüm Avrasya için büyük tehlike oluşturduğunu'' yazdı ve Karadeniz'in kuzey kıyısının tamamıyla Rus kontrolünde olmasının Rusya jeopolitikası için çok önemli olduğunu vurguladı.

Dr. Burbank, Putin'in bu değerlendirmelere kalpten inandığını belirtti ve Putin'in 2013'te Avrasya'yı 'büyük jeopolitik bölge' ilan ettiğini, geçen temmuzda ise 'Rusya ve Ukrayna'nın tek halk' olduğunu söylediğini hatırlattı. Putin, Rus işgalini başlatmadan önce yaptığı konuşmalarda da Ukrayna'nın egemenliğini sorgulamıştı.

Burbank, ''Batı'nın saldırganlığı konusunda şikayetler, bireysel hakların önüne geleneksel değerlerin konulması, Rusya'nın Avrasya'yı ve alçakta gördüğü Ukrayna'yı birleştirmesi. Bunların hepsi bir emperyal dönem sonrası nefret kazanında karıştı. Şimdi Putin'in dünya görüşünü şekillendiriyor ve acımasız savaşına ilham veriyor'' değerlendirmesinde bulundu.

''Putin'in hedefinin 'imparatorluk' olduğunu'' ifade eden Burbank, ''Bunlar, Ukrayna ile bitmeyecek'' dedi.