Rusya, uzaydaki bir uyduyu vurduğunu doğruladı; kendini suçlayan ABD'ye 'iki yüzlü' dedi

T24 Dış Haberler

Rusya, salı günü 'anti uydu silahı'nı test ettiklerini doğrularken ABD'nin bu denemeyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotları tehlikeye attıklarını söylemesini "iki yüzlü" olarak nitelendirdi.

TASS'ın aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Kasım'da artık faaliyet göstermeyen Rus Tselina-D uydusunu vurduklarını bildirdi. Uydu, 1982'den bu yana yörüngedeydi.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu, deneme için "umut verici" bir sistem kullandıklarını ve hedefin "isabetli" olarak vurulduğunu ifade etti.

Şoygu, patlama sonrası oluşan uzay çöpünün hiçbir tehdit oluşturmadığını düşündüklerini ifade etti. ABD, bunun aksini savunmuş ve uzay çöpünün ISS'dekilere tehdit oluşturacağını söylemişti.

ABD Uzay Ajansı NASA'nın başkanı Bill Nelson, "Söylemeye bile gerek yok. Çok kızgınım. Bu yapılan çok ölçüsüzdü" dedi ve "Rus hükümetinin bu testi yaparak sadece uluslararası astronotları değil, kendi kozmonotlarını ve Çin'in istasyonundaki 3 kişiyi de tehlikeye atması inanılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Nelson, ISS'deki astronotların her 90 dakikada bir uzay çöpü bulutunun yakınından veya içinden geçtiklerini; bu sebeple de astronotların artık normalden 4 kat daha fazla riskle karşı karşıya olduklarını belirtti.

ISS'de şu an 4 ABD'li, iki Rus ve bir Alman mürettebat bulunuyor.

Rusya, daha önce anti-uydu silahı kullanıldığı iddialarının "ABD propagandası" olduğunu söyleyerek yalanlamıştı.