Rusya Ulusal Muhafızları Başkomutanı, muhalefet liderini düelloya davet etti

Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkomutanı Viktor Zolotov, yolsuzluk karşıtı gösterilere liderlik eden muhalefet lideri Aleksey Navalni'yi düelloya davet etti.

Geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korumalığını yapan Zolotov, Navalni'nin hesap vermesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

"Anlaşılan kimse senin kıçına sağlam bir tekme atmamış… Seni düelloya davet ediyorum. Sadece birkaç dakikada senden sulu bir biftek yapacağım."

Navalni geçen ay yayınladığı bir videoda Zolotov da dahil olmak üzere Ulusal Muhafızlar liderlerinin yolsuzluğa bulaştığını söylemişti. Videodaki iddialar arasında askerlere düşük kaliteli gıda alınması, fiyatının pahalı gösterilmesi ve aradaki farkın zimmete geçirilmesi vardı.

Rusya'nın en popüler muhalif liderleri arasında yer alan Navalni, protestoları düzenleyen yasaları çiğnediği gerekçesiyle hapiste bulunuyor.

Ulusal Muhafızlar, Rusya ordusundan bağımsız olan ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak, gerektiğinde toplumsal olayları bastırmak için kurulmuş olan 350 bin civarında asker barındırdığı tahmin edilen ve doğrudan Putin'e bağlı bulunan bir ordu.

Düello çağrısını Ulusal Muhafızlar'ın YouTube hesabından bir video yayınlayarak yapan Zolotov iddiaların "pis birer yalan" olduğunu söyledi.

Navalni'nin kampanya yöneticisi Leonid Volkov ise bu videonun "ciddi tehditler içerdiğini" ancak Navalni'nin cezaevinde bulunması nedeniyle yanıt veremeyeceğini açıkladı.

Navalni'nin bu yılki devlet başkanlığı seçimine hakkındaki bir yolsuzluk hükmü nedeniyle katılmasına izin verilmemişti. Navalni bu hükmün siyasi gerekçelerle verildiğini savunuyor.

Navalni yolsuzluk iddialarına yer verdiği videosunu yayınladıktan günler sonra, Ocak ayında izinsiz gösteri yapmaktan 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ulusal Muhafızlar hesabından yapılan bu paylaşım hakkında görüşleri sorulan Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov ise Zolotov'un görüşlerini desteklediğini fakat videonun bir fiziksel tehdit sayılamayacağını söyledi.