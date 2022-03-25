Rusya-Ukrayna savaşı sonrası talebin arttığı Antalya'da kiralar 4 katına çıktı!

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşta 1 ay geride kalırken, iki ülke vatandaşlarının ülkelerini terk ederek Antalya’ya gelmesi emlak piyasasını dalgalandırdı. Özellikle Antalya’da kira fiyatları 3-4 katına çıktı. 3 bin TL’lik daireler 12 bin TL’ye kiralanmaya başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; savaş, Antalya’daki konut satışı ve kiralama bedellerini uçurdu. Özellikle merkez Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerinde emlak sektörü hareketliliği dikkat çekici biçimde artarken, şehir merkezine yakın ve eşyalı olarak kiraya verilen daireler karaborsaya düştü.

Yoğun taleple birlikte 2 bin 500- 3 bin TL arasında kiraya verilen bir daire, Rus ve Ukrayna vatandaşlarına 10-12 bin TL bedelle kiralanmaya başladı. Üstelik bu dairelerin sözleşmeleri 6-12 ay peşin kira bedeli ve 20-25 bin TL kapora şartı ile düzenleniyor.

Muratpaşa Bahçelievler Mahallesi’ndeki 3+1 dairesini Ukrayna vatandaşı çifte 1 yıllık peşin, 10 bin TL kira, 20 bin TL kaparo karşılığında kiraya verdiğini söyleyen Semih T., “Biz 5 katlı asansörsüz binadaki dairemizi kiraya verip merkeze daha uzak bir bölgede site içinde sıfır bir daireye taşındık. Biz bu dairede 6 bin TL kira ödeyeceğiz” dedi.