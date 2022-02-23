Rusya-Ukrayna krizi: 'Turizmde kayıp 5 milyar dolar olacak'

Rusya ve Ukrayna arasında giderek tırmanan gerginlik bu yıl 45 milyon yabancı turist ve 35 milyar dolar gelir hedefleyen turizm sektörünü endişelendirdi.

Sözcü'den Gamze Bal'a konuşan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, sadece bu iki pazarın kaybedilmesi durumunda bunun turizmciye faturasının 5 milyar dolar olacağını söyledi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise, turizm sektörünün 54 yan sektörü etkilemesinden dolayı oluşacak çarpan etkisiyle bu faturanın 10 milyar doları bulabileceğine işaret etti.

"Ciddi anlamda gelir ve istihdam kaybı demek"

İşler, diğer yandan maliyet kaybı sonrası kapanan turizmcinin yönünü yerli turiste çevireceklerini ancak iç turizmin güney illerindeki bin odalı dev tesisleri karşılamayacağına dikkat çeken İşler, “Bu, çoğu tesisin kapalı kalması demek. Bu da ciddi bir gelir ve istihdam kaybı, aynı zamanda da ülke ekonomisinin döviz kaynağının eksik kalması demek” değerlendirmesinde bulundu.

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