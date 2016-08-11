Rusya: Ukrayna, Kırım'da askeri operasyon düzenliyor

Rus istihbarat servisi FSB, Ukrayna'yı, Kırım'a özel harekat timleri göndererek sızmaya çalışmakla ve bölgede askeri operasyon düzenlemekle suçladı.

FSB, Ukrayna özel timlerinin yüksek tesirli patlayıcılarla 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a hafta sonunda girdiğini iddia etti.

Rus istihbarat servisi ayrıca, çıkan çatışmalarda bir FSB ajanı ile Rus askerinin yanı sıra Kırım'daki stratejik noktalarda sabotaj düzenlemeyi amaçlayan bazı Ukraynalı özel harekatçıların da öldüğünü öne sürdü.

FSB'ye göre, "Bu terörist saldırı planlamasının amacı, bölgede yaklaşan seçimleri ve seçimlere hazırlık dönemini sabote etmek."

Rusya'da 18 Eylül'de gerçekleştirilecek olan genel seçimler için Kırım da seçim bölgesi haline getirilmiş durumda.

Ukrayna: Servis edilen bilgiler sahte

Kiev yönetimi ise iddiaları yalanladı.

Ukrayna istihbarat servisi SBU'nun sözcüsü Rus Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, "Servis edilen bilgiler sahte" dedi.

Sözcü, Moskova'nın 24 Ağustos'taki Ukrayna bağımsızlık günü kutlamalarına gölge düşürmeyi hedefleyebileceğini de öne sürdü.

Ukrayna Rusya'yı, Kırım'daki askeri varlığını artırarak yeni bir harekata hazırlanmakla suçluyor.

2014'te Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı isyancılar ve ordu arasında başlayan çatışmalar, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ile sonuçlanmıştı.

Çatışmalarda bugüne dek yaklaşık 9 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Moskova'yı Ukrayna'daki isyancılara doğrudan destek vermekle suçlayan ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.