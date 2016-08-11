T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya: Ukrayna, Kırım'da askeri operasyon düzenliyor

Ukrayna istihbarat servisi, “Servis edilen bilgiler sahte” dedi

11 Ağustos 2016 01:04

Rus istihbarat servisi FSB, Ukrayna'yı, Kırım'a özel harekat timleri göndererek sızmaya çalışmakla ve bölgede askeri operasyon düzenlemekle suçladı.

FSB, Ukrayna özel timlerinin yüksek tesirli patlayıcılarla 2014'te Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a hafta sonunda girdiğini iddia etti.

Rus istihbarat servisi ayrıca, çıkan çatışmalarda bir FSB ajanı ile Rus askerinin yanı sıra Kırım'daki stratejik noktalarda sabotaj düzenlemeyi amaçlayan bazı Ukraynalı özel harekatçıların da öldüğünü öne sürdü.

FSB'ye göre, "Bu terörist saldırı planlamasının amacı, bölgede yaklaşan seçimleri ve seçimlere hazırlık dönemini sabote etmek."

Rusya'da 18 Eylül'de gerçekleştirilecek olan genel seçimler için Kırım da seçim bölgesi haline getirilmiş durumda.

 

Ukrayna: Servis edilen bilgiler sahte

 

Kiev yönetimi ise iddiaları yalanladı.

Ukrayna istihbarat servisi SBU'nun sözcüsü Rus Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, "Servis edilen bilgiler sahte" dedi.

Sözcü, Moskova'nın 24 Ağustos'taki Ukrayna bağımsızlık günü kutlamalarına gölge düşürmeyi hedefleyebileceğini de öne sürdü.

Ukrayna Rusya'yı, Kırım'daki askeri varlığını artırarak yeni bir harekata hazırlanmakla suçluyor.

2014'te Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı isyancılar ve ordu arasında başlayan çatışmalar, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ile sonuçlanmıştı.

Çatışmalarda bugüne dek yaklaşık 9 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Moskova'yı Ukrayna'daki isyancılara doğrudan destek vermekle suçlayan ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya devam ediyor.

ETİKETLER

rusyaukraynakievkırımaskeri operasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24