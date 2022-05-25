Rusya: Ukrayna'daki gıda stoklarının çıkarılması için yaptırımları kaldırın

Rusya, küresel gıda krizinin önlenmesi için Ukrayna işgali nedeniyle kendisine uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

BBC’de yer alan habere göre, dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından olan Ukrayna, Rusya’nın limanlarda uyguladığı blokaj yüzünden stoklarını yurt dışına gönderemiyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna’dan ihracatın güvenli bir şekilde çıkarılması için Rusya’nın insani koridor sağlayabileceğini belirttiği konuşmada koşulların Rusya’ya yönelik yaptırımların kalkması ve Kiev’in çevredeki suları madenden arındırması olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, Rusya’yı gıda stoklarını yaptırımlar karşısında silah olarak kullanmakla suçlamıştı.