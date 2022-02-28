Rusya-Ukrayna arasında müzakere görüşmeleri başladı

T24 Dış Haberler

Rusya'nın Ukrayna işgalinin beşinci gününde, tarafların Belarus'ta bir araya geldiği müzakere görüşmeleri başladı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Ukrayna ve Rusyalı heyetler, Belarus'un Gomel şehrinde bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mykhailo Podolyak da, Rusya'yla görüşmelerin başladığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, müzakerelerde Kiev’in talebinin Rus güçlerinin tamamının Kırım ve Donbas’ın bazı bölgeleri dahil olmak üzere çekilmesi olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün yaptığı açıklamada müzakerelerde temel konunun "derhal ateşkes ve Rus askerlerinin çekilmesi" olduğunu söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...